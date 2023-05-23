Oylar sonuçlara eksiksiz yansımalı

Denge ve Denetleme Ağı, (DDA) ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adil, özgür ve şeffaf koşullarda, oyların sonuçlara eksiksiz yansıdığı ve yüksek katılımlı bir seçim olması çağrısında bulundu.

DDA tarafından yayınlanan çağrıda, 14 Mayıs’taki seçimlere giden süreçte özellikle kampanya döneminde seçimlerde rekabet eden aday ve partiler arasında adil rekabet koşullarının büyük ölçüde sağlanamadığı belirtilerek medyada eşitsiz temsil, kamu kaynaklarının eşitsiz kullanımı gibi adil rekabet koşullarını erozyona uğratan unsurların bu seçimlerde de belirleyici olduğu kaydedildi. Tüm bu koşullara rağmen vatandaşların yüksek bir katılım sağlayarak ve seçimlerde aktif görev alarak demokratik bilinçlerini bir kez daha gösterdiklerine dikkat çekilen çağrıda şöyle denildi: “Türkiye demokrasi tarihinde bir ilk olacak olan ikinci tur seçimleri için kalan kısıtlı sürede rakip cumhurbaşkanı adaylarının eşit koşullarda yarışması, süreçlerin şeffaf yürütülmesi, vatandaşların oylarının sonuçlara eksiksiz yansıması adına sandık güvenliğinin sağlanması seçimlerin meşruiyeti açısından büyük önem taşımaktadır. İkinci turda da aktif vatandaşlık bilinciyle oy vermek üzere sandıklara gidilerek seçime yüksek katılımın sağlanması ve sandıklarda görev alınmasının demokrasi adına öneminin altını çiziyoruz. Seçim güvenliği için siyasi partilere de büyük sorumluluklar düştüğünü hatırlatıyoruz.” İstanbul - Muhammed Yasin Aydın

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