Özel: Bütün sivil hareketlere ders olsun

İstanbul Şehir Üniversitesi’ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı’nın (BİSAV) Kurucu Başkanı Mustafa Özel’den kapatılması gündemde olan Şehir Üniversitesi’yle ilgili açıklama geldi.

BİSAV Kurucu Başkanı Özel, vakfın kurduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kapatılmak istendiğine dikkat çekerek, “Yaşadıklarımızın bu ülkedeki bütün sivil fikir hareketlerine ders olacağını ümit ediyoruz” dedi İndependentturkish’in haberine göre, Özel, eğitim kurumunun kapatılmasına yol açacağı ifade edilen yasal düzenleme hakkında açıklama yaptı. 15 yıl önce, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarına başladıklarını kaydeden Özel, ondan önceki yaklaşık çeyrek asırlık bilgi yolculuklarında Türkiye’ye bir yüksek öğretim kurumu kazandıklarını söyledi. DERS OLSUN “Binlerce öğrenci, üniversiteyi haksızca kapanma noktasına getirenlerden ebediyen davacı olacaklardır” ifadelerini kullanan Özel, ŞEHİR’in onuncu yılında okyanusun ortasında terk edilmiş bir gemi gibi kalmamıza rağmen, Türkiye’nin en iyi üniversite kampüslerinden birini ve yüksek bir eğitim-araştırma standardını oluşturduklarını belirterek, “İnsanlığın ve ülkemizin karşı karşıya bulunduğu bu doğal felaket ortamında, faydasız siyasi tartışmalara malzeme olmamak için bu kısa açıklamayla yetiniyor; sahih ve samimî bir bilgi yolculuğuna haksızca engel olanları Allah’a ve Millete havale ediyoruz” diye konuştu.



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