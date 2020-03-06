Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde

Edirne'de özel harekat polisleri, geri itmeleri önlemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde görev alıyor.

Tam donanımlı bin özel harekat polisi, Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde görev yapmak üzere Edirne'ye geldi. Özel harekat polisleri, Yunanistan güvenlik güçlerinin sınır hattında sığınmacılara uyguladığı kötü muameleye karşı tedbirlerin artırılması, geri itmelerin önlenmesi ve sınır hattında güvenliği sağlamak amacıyla görev yapıyor. Polisler, zodyak botlarla nehirde denetimlerde bulunacak. Sınır hattında dün incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geri itmeleri engellemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisini sabah itibarıyla intikal ettirdik ve zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak." açıklamasında bulunmuştu. AA

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