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Özel sektörün iş makinaları da arama kurtarma çalışmalarına katıldı

25 Şubat 2023, Cumartesi 23:43
Depremlerin ardından moloz yığınına dönen bölgelerde inşaat ve istif makinaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar, 200'den fazla iş makinası 150'den fazla operatörü ile arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından 11 ili kapsayan çok geniş alanda yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında iş makineleri ve bunları kullanan operatörler büyük katkı sağladı.

Türkiye İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İSDER) ile Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) öncülüğünde koordine olan sektör paydaşları, uluslararası temsilciler ile de dayanışma içinde elini taşın altın koydu. Belçika merkezli Avrupa İş Makineleri Federasyonu (CECE) ve İspanyol İnşaat ve Maden Ekipmanları Üreticileri Birliği ayni ve nakdi yardımlarını İMDER ve İSDER aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırdı.

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş, AFAD ve Karayolları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak bölgeye gerekli sevkiyatı hızlıca yaptıklarını belirtti.

Karataş, haberi alır almaz tüm hazırlıklarını yaptıklarını ve AFAD ile iletişime geçtiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalarımıza hızlıca başladık. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD işbirliği ile bölgeye makine ve ekipman desteği sağladık. Başta Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır olmak üzere İMDER ve İSDER olarak ilk etapta 200'ün üzerinde iş ve istif makinesini deprem bölgesine sevk ettik. Makinaların lojistik ve sevkiyatı, kesintisiz çalışmalarını sağlayabilmeleri için 150'den fazla teknisyeni bölgeye gönderdik. Ekipman ve yedek parça desteğiyle operatör bulma koordinasyonunu bir merkezden yürüttük. Afet bölgelerinde yakıt, yedek parça, tamir konularında destek sağladık. Uluslararası kardeş kuruluşlarımızı ve Türkiye’de temsilciliği bulunan yabancı üye firmalarımız da dayanışmamıza katkı verdiler. Devletimizin, resmi kurumların koordinasyonu ve yönlendirmesi dahilinde bundan sonraki süreci de dayanışma ile yürüteceğiz."

İhbarlar ve yardım taleplerini tek merkezde topladık

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün de bütün üyelerinin, ellerindeki iş makinalarını bölgeye seferber ettiklerini belirterek, İMDER ve İSDER olarak oluşturdukları WhatsApp ortak iletişim kanalları aracılığı ile afet bölgelerinden yönlendirilen ihbarlar ve yardım taleplerini tek merkezde topladıklarını, yardım taleplerine cevap verebilmek için koordinasyonu en üst düzeyde yönettiklerini belirtti.

Sektör olarak hızlıca koordine olduklarını, gerekli aksiyonları aldıklarını ifade eden Akgün, "Tüm üyelerimiz bizimle direkt iletişime geçti. Hepsine Türk halkı adına teşekkür ediyoruz. Tüm sektörlere örnek bir davranış sergilediler. Bu büyük afeti devletimiz ve milletimizle birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Sektör temsilcileri olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

AA

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