Özel ve Özkoç'a Altun soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kiraladığı arsayla ilgili açıklamaları sebebiyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Altun’un avukatının 6 Mayıs 2020’de başsavcılığa Özel ve Özkoç hakkında şikâyette bulunduğu bildirildi. Şikayet dilekçesi kapsamında Cumhuriyet gazetesinde 14 Nisan 2020’de yayımlanan “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberi müteakiben sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklama ve paylaşımları sebebiyle Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında “hakaret” ve “iftira” suçlarından soruşturmaya başlandığı belirtilen açıklamada, soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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