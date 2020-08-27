Özür dilemeliler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız gemisinin taciz edildiği iddialarının doğru olmadığının ortaya çıktığını, Fransa’nın Türkiye’den özür dilemesi gerektiğini belirterek, “Şu anda biz Fransa’dan akılla, mantıkla, hukuka uygun davranmasını bekliyoruz.” dedi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndekilerin haklarının, menfaatlerinin bulunduğunu ifade eden Akar, bunlara yönelik deklarasyonları hatırlattı. Yunanistan’ın bazı girişimlerde bulunduğunu, Fransa’nın bazı iddialar ortaya attığını aktaran Akar, hukuk ve teamüller açısından geçerliliği olmayan iddiaların ileri sürüldüğünü vurguladı.

Müttefik ülkelerin, ciddi hatalar ve yanlışlar yaptığını anlatan Akar, geçen günlerde Fransız bir geminin Türk konvoyunun arasına girdiğini, bu geminin seyir ve konvoy emniyetini tehlikeye soktuğunu belirtti. Türk akaryakıt gemisinin aynı gün sabah saatlerinde söz konusu Fransız gemisine akaryakıt ikmali yaptığını bildiren Akar, dostluk ve müttefik anlayışlarının bu olduğunu, talep üzerine akaryakıt ikmali yapılan geminin 20 deniz mili süratle konvoyun arasından tehlikeli şekilde geçtiğini ifade etti.