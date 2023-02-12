Paçavra inşaatlar teşvik edildi

Uzmanlar, Türkiye’de uzun yıllar boyunca modern inşaat kodlarının yeterince uygulanmadığını, deprem bölgelerinde emlak patlamasının teşvik edildiğini ve bu bölgelerde konut inşa edilmesine izin verildiğini kaydediyor.

Jeoloji ve inşaat mühendislerinin uzun zamandır uyardığı gevşek uygulamalar, Türkiye ve Suriye’de toplam 20 binden fazla ölüme yol açan ve binlerce binanın yıkılmasına neden olan depremlerden sonra yeniden mercek altına alınıyor. t24’ün haberine göre, University College London’dan acil durum planlama uzmanı Prof. David Alexander, “Bu felakete paçavra inşaatlar neden oldu, deprem değil” dedi.

YARISI 2001 SONRASI İNŞA EDİLEN BİNALAR

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, iki büyük depremin vurduğu bölgelerde bulunan çok sayıda binanın standart altı yapı malzeme ve metodlarıyla inşa edildiğinin ve hükümet standartlarına çoğu zaman uymadığının bilinen bir gerçek olduğunu kaydetti. Muhcu, buna çok sayıda eski binaların ve Türkiye’de inşaat kodlarının modern standartlara göre yeniden belirlenmesinden yaklaşık 20 yıl sonra, son yıllarda inşa edilen apartmanların da dahil olduğunu dile getirdi ve “Deprem gerçeğine rağmen bölgedeki yapılar zayıftı, dayanıklı değildi” dedi. TÜİK açıkladığı verilere göre depremden etkilenen 10 ilde hanehalklarının yarıdan fazlası 2001 ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet ediyordu.

Haber Merkezi