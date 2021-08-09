Pakdemirli kafaları karıştırdı

Daha önce “Envanterimizde yangın söndürme uçağımız ve helikopterimiz yok, bu ezelden beri böyle” diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Yunanistan’ın bizden uçak talebi var. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan’a sağlıyor olacağız” açıklaması büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Vatandaş, “Hani yangın söndürme uçağımız yoktu, Yunanistan’a hangi uçağı göndereceğiz?” diye sordu. Pakdemirli’nin 9 gün arayla sarf ettiği sözler sosyal medyada da tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları uçakların Yunanistan’a kiralanarak mı gönderileceğini sordu.

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