Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz dışında tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

'Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın yok' "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı. 'Ormanın Kahramanları' Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor." AA

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