Muğla’da koronavirüs sebebiyle vefat eden sağlık çalışanları ve vatandaşlar için anma töreni düzenlendi.

Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, “Pandemi gidecek, siz de gideceksiniz. Hekimler olarak biz bir yere gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz. Buradaydık, burada olacağız, burada kalacağız” dedi. Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, ne yazık ki 250 binin üzerinde canı yitirdiklerini belirtirken, “250 bin diyorum. 1 can 1 dünya. 250 bin dünyamız yıkıldı. Halen canlarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Dün (önceki gün) itibariyle 140, açıklanan resmi rakamlar. Resmî rakamlara inanıyor muyuz? Gerçeği hiçbir zaman söylemezler. Bizlerden gizledi gerçeği. Hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Bunun sorumlularını siz de çok iyi biliyorsunuz. Gerekli önlemleri almadınız. Ülkeyi yönetemediğiniz gibi pandemiyi de yönetemediniz. Pandemi gidecek, siz de gideceksiniz. Hekimler olarak biz bir yere gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz. Buradaydık, burada olacağız, burada kalacağız ama siz sorumluları uygun bir yöntemle göndereceğiz.”

Muğla - anka