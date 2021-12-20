Pandemi göçmen karşıtlığını tetikledi

BM raporunda dünya genelinde göçmenlere karşı nefret ve düşmanlığın arttığına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla yayınladığı raporda, birçok kişinin yaşamının risk altında olduğu koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde dünya genelinde göçmenlere karşı nefret ve düşmanlığın arttığına dikkat çekildi. Raporda, göçmenlerin kötülenmesine ve dışlanmasına karşı uyarı mesajı yer aldı. BM verilerine göre, yaklaşık 1 milyar kişi, yani dünya nüfusunun yedide birinden fazlası göç halinde. Bunların 281 milyonu uluslar arası göçmen konumunda olurken, 84 milyonu ise çatışmalar, şiddet eylemleri ve iklim değişikliği sebebiyle yurtlarından edilmiş kişiler. BM Uluslar arası Göç Örgütü Direktörü Antonio Vitorino, göçmenlerin birçoğunun daha iyi ekonomik şartlar arayışıyla hayatî tehdit oluşturan yolculukları göze aldığını, birçoğunun da tabiî afetler ya da insanların yol açtığı sorunlar seebebiyle yaşadıkları yerlerden kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bunlar kabul edilemez

Çok sayıda mağdur göçmenin insan kaçakçılarının eline düştüğünün altını çizen Vitorino, Covid-19 salgınının, göçmenlerin karşılaştıkları zorlukları daha da arttırdığını belirterek şöyle dedi: “Kapalı sınırlar, ayrı kalan aile fertleri ve ekonomik istikrarsızlıklarla birlikte, iki yıldır devam eden pandemi yeni bir göçmen karşıtlığı dalgası da oluşturdu ve göçmenlerin devlet politikalarında kullanıldığını da daha sık görüyoruz. Bunlar kabul edilemez!” Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre göçmenlerin, yaşadıkları ülkelerdeki olumlu sosyal ve ekonomik katkılarına değinen Vitorino, bunun malî değerinin, düşük ve orta gelirli ülkelerde geçen yıl 540 milyon dolara ulaştığını belirtti. Vitorino, bütün olumlu katkılarına rağmen birçok ülkede hükümetlerin göçmenleri pandemi sürecinde devreye sokulan sosyal ve ekonomik iyileşme programlarından mahrum bıraktığını da sözlerine ekledi.

Haber Merkezi