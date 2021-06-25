Pandemide vatandaşa 15 milyar liralık ceza

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yargı ve idari para cezaları ile vergi cezaları kapsamında vatandaşın devlete ödemesi gereken para miktarının 2020 yılında 15 milyar 792 milyon TL civarında olduğunu açıkladı.

Bakan Elvan’ın verdiği istatistiki bilgiye göre, cezaların en yüksek kalemini 9 milyar 154 milyon TL ile idari para cezası oluştururken, 2019 yılında 7 milyar 124 milyon TL olan vergi cezası miktarı, 2020 yılında 5 milyar 664 milyon TL’ye geriledi. Bakan Lütfi Elvan, kesilen cezaların 539 milyon 19 bin TL’sinin yargı para cezası, 9 milyar 154 milyon 576 bin TL’sinin idarî para cezası, 5 milyar 664 bin 770 TL’sinin vergi cezası ve 433 milyon 962 bin TL’sinin ise diğer para cezaları olduğunu bildirdi. Ankara - Ahmet Terzi

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