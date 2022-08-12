Para politikası iflas etti

Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki kaybı nedeniyle Aralık 2021’de kur korumalı TL vadeli mevduat (KKM) hayata geçirildi.

Ekonomistler, “KKM istikrar değil yük getiriyor” eleştirisi yaparken, kamunun ödeyeceği farkın 300 milyar lirayı bulabileceğini vurguluyor. BDDK’nın verilerine göre de kur korumalı mevduat hesaplarındaki para 1 trilyon 133 milyar lirayı geçti. Yani meblağ arttıkça kamunun ödeyeceği fark büyüyor. Zira hesaplardaki para arttıkça kamu maliyesinin vereceği fark da doğal olarak yükseliyor. Bu hesaba parasını yatıranlar her halükârda yüzde 14 faiz alıyor. Ayrıca döviz yükselişinden kaynaklanan kayıp ise hazineden karşılanıyor.

independentturkish’in haberine göre, konuyu değerlendiren ekonomist Serkan Özcan, “Kur korumalı mevduat tam bir garabet sistemi. Hükümetin uyguladığı ekonomik politikalar nedeniyle para kalmadığı için Türkiye bu ucube sisteme mecbur kaldı” dedi.

İflası gösteriyor

“Faiz düşerse enflasyon düşer” anlayışıyla hareket edilerek para politikasını iflas ettirildiğini savunan Özcan, “İflası yüksek enflasyondan net bir şekilde görüyoruz” dedi. Türkiye’nin, yüksek enflasyon konusunda dünyadaki tüm ülkeler arasında 5. sıraya geldiğini vurgulayan Özcan, “Sadece burada değil, uluslararası borçlanma durumumuzu gözler önüne seren kredi risk primlerin (CDS) yüksekliğinde de görüyoruz. Bu rakamın 910’lara yükselmiş olması da para politikasının iflas ettiğine işaret ediyor” diye konuştu. Özcan, para politikası iflas ettiği için oradaki yük kamu maliyesinin üzerine yıkıldığını hatırlattı.