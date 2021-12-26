‘Param yok, çöpten topluyorum’

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Yeni Mahalle Pazarı’nda pazarcının elinde kalan atık sebze-meyveyi toplayan vatandaşlar, derinleşen yoksulluğa işaret ediyor.

Son haftalarda döviz kurlarındaki sert yükselişle zamlanan gıda fiyatları, kurdaki gerilemeye rağmen hala yüksek seyrediyor. Market ve manava nispeten daha ucuz olan pazardan bile alışveriş yapamayacak durumda olan dar gelirli vatandaşlar, sebze ve meyve atıklarını toplayarak karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Devrilen pazar tezgahlarının arasından yenilecek durumda olan sebze ve meyveleri toplayan yaşlı bir kadın da fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. “Alacak gücüm yok, ne yapayım” diyen kadın, “Fiyatlardan memnun değilim. Nasıl memnun olayım kızım? Çöpten topluyorum. Param yoktur, alamıyorum. Buradan yerden topluyorum kızım. Ne yapayım” dedi.

İstanbul - Anka