Paramız var, cezaevi yapıyoruz

TBMM’deki bütçe görüşmelerine cezaevi sayısındaki artış tartışması damga vurdu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan kadar cezaevi yaptınız. Atladığınız tek bir yıl yok. 2014’ten bu yana 141 cezaevi yaptınız” dedi. AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez’in ise “Para var, bütçe var, yapıyoruz” diye lâf attığı öğrenildi. Sözcü’nün haberine göre, Abdüllatif Şener, “2014 yılında 14, 2015 yılında 18, 2016 yılında 38, 2017 yılında 12, 2018’de 15, 2019’da 26 ve 2020’de de 18 cezaevi yapıldı” dedi. Gelecek yıl ise 39 yeni cezaevi daha açılacak ve 8 yılda yapılan toplam 180 yeni cezaevi yapılmış olacak. Türkiye’de şu an 355 cezaevi bulunuyor.

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