UZMANLAR: KORONAVİRÜSE KARŞI ELBETTE Kİ TEDBİR ALMAMIZ ŞART, AMA TOPLUMU KORKU VE PANİK HAVASINA SOKMAMAK KAYDIYLA.

Paniği virüsten daha tehlikeli

Korku kültürü virüsten hızlı

İletişim ve Yönetim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, yeni tip koronavirüs salgınının insanların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, "Maalesef korku kültürü virüsten hızlı yayılıyor. Tedbir almak gerekiyor, fakat paranoyayla yaşamak kötü” dedi.

Oyuna gelmemek lazım

“Korku kültürüyle, tamamen bir paranoya içinde yaşamak başka birşey. Tedbir almak kesinlikle önemli. Fakat birilerinin oyununa da gelmemek lâzım. Amaç insanları sağlıklı yaşamaya yönlendirmekse, bu daha doğru bir iletişim diliyle anlatılmalı.”

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Virüsten ölümler %1-2

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre koronavirüsün bulaştığı kişilerin % 81’i hafif atlatıyor, % 14’ü ciddi geçiriyor, % 5’i ağır hastalanıyor.

Covid-19 hastalığından ölenlerin oranı % 1 ila % 2 arasında. Hastalığın 9 yaşın altındaki çocuklarda pek görülmediği, 80 yaş üzerinde ve solunum yolları hastalıkları olanlarda ise ölümcüllük oranının çok yükseldiği anlaşılıyor.

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Paranoyaya çevirmeden tedbir alalım

Bütün dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs Türkiye’ye de sıçradı. Paniğin virüsten daha hızlı yayıldığı Türkiye hazırlık olarak neler yapıyor?

Yeni koronavirüsün Türkiye’de de tesbit edildiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kişide virüs bulunduğunu iddia etti. DW’deki habere göre Bakan, bir kişide virüs tesbit edilmesinin topyekun bir tehlike anlamına gelmediğini belirterek, Türkiye’nin hazırlıklarını yaptığını sözlerine ekledi.

Test kitleri güvenilir mi, sayısı yeterli mi?

Teşhis koymakta kullanılan testler Türkiye’de üretiliyor ve şu anda sadece Ankara, Erzurum ve İstanbul’da yapılıyor. Yakın zamanda Samsun ve Adana’da da yapılması planlanıyor. Türkiye’de bugüne kadar toplam 2 bin kişiye test yapıldı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği Başkanı Prof. Alpay Azap, bu sayının yüksek olmadığını, ama yüksek risk taşıyan, hastalığın yaygın görüldüğü ülkelerden gelmiş kişilere ve hastalık belirtisi gösterenlere test yapıldığını söylüyor. Prof. Azap, yakın zamana kadar hastalık tesbit edilmemiş olmasını, hastalık belirtilerinin hafif seyretmesine ve hastanın sağlık kurumlarına başvurmakta gecikmesine bağlıyor. Bakanlığın belirlediği referans laboratuvarlarda görevli mikrobiyologların verdiği bilgiye göre, haftada 2 bin test yapılacak kadar kit üretiliyor. Ancak bugüne kadar kullanılan da toplam 2 bin. Tedirginlik en çok bu yüzden yaşanıyor; daha fazla test yapılsa belki de pozitif çıkanlar olacaktı. TTB’nin oluşturduğu yedi kişilik korona virüs izleme heyetinde yer alan Prof. Özlem Azap, yapılan testlerin yeterli olduğundan emin değil. Kişi başına düşen test sayısında Türkiye’nin geride olduğunu söyleyen Azap, genişletmek gerektiğini savunuyor.

Salgın olması durumunda Türkiye hazır mı?

Bu soruya verilen cevap, kâğıt üzerinde “evet”. TTB izleme heyetinden Prof. Özlem Azap ise şunları söylüyor, “Sağlık çalışanları açısından koruyucu malzeme çok önemli. Yani önlük, eldiven, maske, gerektiği zaman gözlük ve siperlik. Yeterli sayıda maske olduğunu Sağlık Bakanlığı söylüyor. Ama bizim çevreden gözlemimiz henüz örneğin aile sağlık merkezlerinde, özelde, üniversite hastanelerinde yeterli maske olmadığı. Bakanlık yetkilileri hazırlıklıyız diyor, umarız öyledir” TTB Başkanı Prof. Sinan Adıyaman ise virüs tesbit edilse bile Türkiye’de büyük bir salgın olacağı görüşünde değil. İki üç ay içinde havalar ısınacağı için salgının sönümleneceğini söyleyen Prof. Adıyaman, “İyi izole edilirse, iyi tedavi edilirse o zaman bir problem olacağını düşünmüyoruz” diyor.

Korunmada dikkat edilecekler

Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan “Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları” başlıklı paylaşımda, “Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız” uyarısı yapıldı. Paylaşımda, evde yapılması gerekenler de şöyle sıralandı, “Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbî maske takın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın.”

Korkusu koronadan hızlı çıktı

İletişim ve Yönetim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Kovid-19 virüsü konusunda iletişim dilinin önemine dikkati çekti. Kızıldağ, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19’a karşı tedbir alınması gerektiğini, fakat paranoyayla yaşayıp mutsuz olmanın çok kötü olduğunu söyleyerek, “Ancak korku kültürüyle, tamamen bir paranoya içinde yaşamak başka bir şey. Tedbir kesinlikle önemli. Bu korku kültürü iletişimde önemli bir konu. Obezite, deprem, hastalanıp ölmek birer korku. Korkuyla ilerleyen bir iletişimle insanları bir noktaya çekmiş oluyorlar.” ifadelerini kullandı.

Virüsten ölümler yüzde 1-2

WHO’nun 44 bin hastaya dayandırdığı araştırma verilere göre virüsün bulaştığı kişilerin: %81’i hafif atlatıyor, %14’ü ciddi geçiriyor, %5’i ağır hastalanıyor. Covid-19’dan ölenlerin oranı ise %1 ila %2 arasında. Hastalığın 9 yaşın altındaki çocuklarda pek görülmediği 80 yaş üzerinde ve solunum yolları hastalıkları olanlarda ise ölümcüllük oranının çok yükseldiği anlaşılıyor. Ama bildirilen rakamların hepsi güvenilir değil. Eskişehir - aa

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Toplu alanlar dezenfekte ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, minibüsler günlük olarak, “Geniş Spektrumlu Virüsidal Dezenfektan” ile iç ve dış sterilizasyon işlemine tabi tutuldu. Ankara zabıtası kontrolünde, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ve özel bir temizlik firmasının iş birliğiyle yapılan ilâçlama ve temizlik çalışmaları, bütün minibüslere uygulandı. Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kovid-19’a karşı ildeki bütün okul ve kreşlerde dezenfekte çalışmalarına başladı. Adana’da ekipler okul ile kreşlerin bahçe ve girişten başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri, tuvaletleri özel solüsyonlarla temizliyor.