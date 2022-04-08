Parlamenter Sistem diyenler ikiye katlandı

YENİ BİR ARAŞTIRMADA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE DESTEK YÜZDE 30.4 ÇIKARKEN, PARLAMENTER SİSTEMİ İSTEYENLER YÜZDE 60.8 OLARAK İKİ KATI ORANA ULAŞTI

%55.6: MİLLET İTTİFAKI ALIR

Yöneylem araştırmasına göre, “Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı kazanır?” sorusuna yüzde 55.6 Millet, yüzde 44.4 Cumhur cevabı verdi. Millet İttifakına destek yüzde 37.6, Cumhur 33.9.

%89: GEÇEN YILDAN KÖTÜYÜZ

“Geçen yıla göre Türkiye'nin durumu iyi mi, kötü mü oldu?'' sorusuna yüzde 88.9 “Daha kötü oldu” cevabı verdi. “Erdoğan'a asla oy vermem” diyenler yüzde 56.4, vereceğini söyleyenler 31.3.

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Parlamenter sistem diyenler ikiye katladı

Yöneylem Araştırmanın anketine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine destek yüzde 30.4 çıkarken, parlamenter sistemi isteyenler yüzde 60.8 olarak iki katı orana ulaştı.

Yöneylem Araştırma, 27 ilde gerçekleştirdiği mart ayı araştırmasını açıkladı. Ankete göre, yüzde 60’lık kesim Türkiye ‘kötü yönetilmekte’, yüzde 15.6’lik kesim ‘ne iyi ne kötü yönetilmekte’’ derken, sadece yüzde 22.1’lik vatandaşlar ‘iyi yönetilmekte’ görüşüne sahip. Sözcü’nün haberine göre, “Geçen yıla göre Türkiye’nin durumu iyi mi, kötü mü oldu?’’ sorusuna yüzde 88.9’luk ezici çoğunluk ‘daha kötü oldu’ cevabını verdi. Vatandaşlar, gelecek yıldan da ümidi kesmiş durumda. “Sizce Türkiye’nin durumu önümüzdeki bir yıl içinde iyiye mi kötüye mi gidecek?” sorusuna yüzde 62.9 ‘daha kötü olacak’, yüzde 20.9’lik kesim ‘iyi olacak’, yüzde 7.5 ise ‘aynı kalacak’ cevabını verdi.

6’lı mutabakatla sistem markalaştı

Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” konulu panel düzenledi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu altı siyasi partinin mutabakat metni sonrası Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in markalaştığını söyledi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde kurum kültürünün askıya alındığını ifade etti.

MİLLET İTTİFAKI KAZANIR

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna kararsızlar ve oy kullanmayacaklar eklendikten sonra yüzde 31.2’si AKP, yüzde 28.6’sı CHP ve yüzde 14.5’i İYİ Parti dedi. Diğer partilerin oy oranı ise, HDP yüzde 10, MHP yüzde 7,8, Deva 2, SP 0.7, Gelecek 0.5 oldu. “Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı kazanır?” sorusuna yüzde 55.6 Millet, yüzde 44.4 Cumhur cevabı verdi. Doğrudan hangi ittifaka destek verildiği sorusunda ise Millet İttifakı yüzde 37.6, Cumhur İttifakı yüzde 33.9 ve İttifak dışı 15.8 çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine destek yüzde 30.4 çıkarken, parlamenter sistemi isteyenler yüzde 60.8 olarak iki katı orana ulaştı. Erdoğan’a asla oy vermem diyenler yüzde 56.4 olurken, oy vereceğini söyleyenler yüzde 31.3 oldu.

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3. buluşma 24 Nisan’da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 3’ncü kez DP Genel Başkanı Uysal’ın ev sahipliğinde toplanacak.

24 Nisan’da iftarda buluşacak genel başkanlar, son toplantıda oluşturulmasına karar verdikleri komisyonların çalışmasını ele alacak. Toplantının, DP Genel Merkezi mi yoksa başka bir yerde mi yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Haber Merkezi