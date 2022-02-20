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Parlamenter sistem için yol haritası

Denge ve Denetleme Ağı temsilcisi Zübeyde Ozanözü, hazırladıkları Demokrasi Buluşmaları raporunun demokrasi talebi olan herkese bir yol haritası olmasını dilediklerini ifade etti.

Denge ve Denetleme Ağı (DDA) Demokrasi Buluşmaları’nın raporunu yayımladı. Raporda, denge ve denetlemeli bir parlamenter sistem için temel ölçütler belirlenirken somut öneriler sunuldu. Denge ve Denetleme Ağı’nın Aralık ayında düzenlediği Demokrasi Masası buluşmasında ‘yasama, yürütme, yargı, seçim sistemi - siyasî partiler ve yerel yönetimler’ konu başlıkları üzerine konuşuldu. Akademisyenler tarafından modere edilen çalıştayda, her masada, parlamenter sisteme ilişkin temel sorun alanları, yeni sistemin bunları nasıl etkilediği ve bunları gidermek için çözüm tavsiyeleri konuşuldu.

Bir yol haritası olsun

Lansmanın açılış konuşmasını DDA Ağ Temsilcisi Zübeyde Ozanözü ve DDA Genel Koordinatörü Hayriye Ataş yaptı. Ozanözü gerçekleştirdikleri bu çalışmanın, demokrasi talebi olan herkese bir yol haritası olmasını dilediklerini ifade etti. Ataş ise bu çalışmayla birlikte sorunlara somut öneriler getirilmesinin yanı sıra Türkiye’nin kutuplaşmış siyasî ortamında bu gibi konuların katılım, etkin müzakere ve çoğulcu bir perspektifle ele alınmasının toplumun politikaları içselleştirmesinde ve sahiplenmesinde önemli olduğunu ortaya koymak istediklerini söyledi.

MUSA AYDIN - İSTANBUL