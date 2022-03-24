Parmak boyası geri gelsin

AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı 15 maddelik seçim kanunu teklifi Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşülüyor.

Cumhurbaşkanı, seçim kurulları ve baraj konusunda 3 temel itirazda bulunacak olan CHP parmak boyasının yeniden getirilmesi için de önerge verecek. Meclis Anayasa Komisyonu Üyesi CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu seçim kanunu teklifini Gazete Duvar’a değerlendirdi. Kaboğlu, CHP grubu olarak verecekleri 15 önerge içinde ilkinin 2008 yılında kaldırılan parmak boyasının yeniden getirilmesi olacağını söyledi. “Bizim için önemli olan seçim güvenliği” diyen Kaboğlu, “Cumhurbaşkanının seçim yasaklarından bağışık tutulması, il-ilçe seçim kurullarında değişiklik gibi saydığım hususlar seçim güvenliğini sorgulatan düzenlemeler. Çifte oy kullanılmasının önlenmesi için parmak boyasının yeniden getirilmesi talebi makul” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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