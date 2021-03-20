HUKUKÇULAR VE SİYASETÇİLER TÜRKİYE SİYASETİNDE PARTİ KAPATMANIN SOSYAL, TOPLUMSAL VE SİYASî HİÇBİR PROBLEMİN ÇARESİ OLMADIĞINI DİLE GETİRDİ.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İŞİNE GELİYOR

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül:

“HDP’ye kapatma davası açılmasını ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini çok yanlış buluyorum. Bu tür uygulamaların terör örgütlerinin çok işine geldiğini gördük.”

ASIL HEDEF HDP’LİLERE SİYASET YASAĞI

Anayasa profesörü Süheyl Batum:

“Parti kapatmanın çözüm olmadığı ortaya çıktı. Parti kapanır, başka isimlerle devam ettirilir. Siyasî iradenin çözüm olmadığı halde parti kapatmayı istemesinin asıl amacı bazı HDP'lilere siyaset yasağı getirmek.”

YAPILANLARIN HEPSİ BOŞ

Yargıtay eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu:

“Siyasi Partiler Kanunu’nun 108. maddesi kaldırıldıktan sonra, bir siyasî parti için kapatma davasını sonuçlandırma imkânı da yok. Kapatılan parti gider, bir başka isimle yeniden parti kurar. Yapılanların hepsi boş.”

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Parti kapatmak çözüm değil

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’ye yönelik açtığı kapatma dÂVÂsına “parti kapatmanın çözüm olmadığı” tepkileri sürüyor.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP’ye kapatma davası açılmasıyla ilgili olarak T24 yazarı Murat Sabuncu’ya değerlendirmelerde bulundu.

Gül, bu konudaki sözlerine “Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesini ve HDP’ye kapatılma davasının açılmasını çok yanlış buluyorum” diye başladı. “Bu hareketlerin hem Türkiye’ye hem de hükümete çok anlamsız bir yük getireceği nasıl görülmüyor?” diye soran Gül, şöyle devam etti: “Şiddetle hiçbir ilgisi olmayan, geçmişi bilinen, ayrım gözetmeden insan hakları savunuculuğu yapan bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve parti kapatma dâvâsının açılması, Türkiye’de daha çok demokrasi ve hukuk ihtiyacı olduğunu reform paketleriyle açıklama çabasında olan hükümete ve ülkemize bir yük olacaktır.”

Terör örgütlerine yarıyor

“Tüm bunlar 90’lı yıllarda yaşanmış ve Türkiye aleyhtarlığına ve Türkiye’nin izolasyonuna büyük bir fırsat vermiştir” diyen Gül, şunları söyledi: “Daha sonra o günleri unutturmak için çok çabalar sarf edildi. Parti kapatmalarının ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının terör örgütlerinin çok işine geldiğini daha önceki deneyimler göstermiştir. Terör demokrasinin güçlendirilmesiyle ve insan hakları standartlarının yükseltilmesiyle kitlelerden izole edilir ve terörle mücadele daha kolay olur. Yakın siyasi tarihimiz bütün bunların örnekleriyle doluyken aynı hataları yapmanın bu güzel ülkeye büyük zararlar vereceği kanaatindeyim.”

AMAÇ SİYASÎ YASAK GETİRMEK...

Anayasa profesörü Süheyl Batum, HDP’ye kapatma dâvâsı açılmasıyla ilgili AKP’nin geçmiş yıllarda yaptığı “parti mezarlığına döndük” açıklamalarını hatırlatarak “Parti kapatmanın çözüm olmadığı ortaya çıktı.

Parti kapanır başka isimlerle devam ettirilir” dedi. “Siyasî iradenin çözüm olmadığı halde parti kapatmayı istemesinin asıl amacı başta HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olmak üzere bazı HDP’lilere siyaset yasağı getirmek” ifadelerini kullanan Batum şöyle devam etti: “Bu kişileri siyasette görmek istemiyoruz deniliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Demirtaş’ı serbest bırakın’ kararlarına rağmen serbest kalmamasının sebebi de budur. Şu isteniyor; iddianamede sayılan kişilerin büyük çoğunluğunu biz siyasette istemiyoruz.”

BAŞKA İSİMLE YENİDEN PARTİ KURAR

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) açılan dâvâyı Odatv’ye değerlendirdi.

Sabih Kanadoğlu, “Türkiye’de bir siyasî parti için kapatma dâvâsını sonuçlandırma imkânı yok” dedi. Siyasî Partiler Kanunu’nun 108. maddesini hatırlatan Kanadoğlu, bu maddenin iptal edilmesi sebebiyle, bir siyasî partinin kapatılmasının sonuçlandırılmasının, o partinin iradesine bağlı olduğunu vurguladı. “Kapatılan parti gider bir başka isimle yeniden parti kurar” diyen Kanadoğlu, “Hepsi boş” değerlendirmesinde bulundu.