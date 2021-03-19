Parti kapatmamak AKP’nin vaadiydi

Mehmet Y. Yılmaz, T24’te “Adını doğru koyalım: Bu bir “sivil darbe”!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“AKP zihniyetinin, aradan onlarca yıl geçse bile alnından silemeyeceği bir kara leke!” diyerek yazısına başlayan Yılmaz, şunları söyledi: “30 Eylül 2012 günü AKP’nin 4. Olağan Büyük Kongresi’nde, o tarihte Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, 63 maddelik bir manifestoyu okudu. O manifestonun birinci maddesi şöyleydi: “Partilerin kapatılması kaldırılacak.” Aynı manifestonun dördüncü maddesi de şuydu: “Parti kapatmalarına son verilecek.” (…) Onun bugün savunduğunu, üç ay sonra savunmaya kalktığınızda bir de bakarsınız ki hain olmuşsunuz. Erdoğan için önemli olan tek bir konu var çünkü: İktidarını sürdürebilmek!.

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