Partizan rant aktarımı ile yolsuzluk artıyor

BAĞIMSIZ TARAFSIZ YARGI İLE DİĞER DENGE DENETLEME SINIRLARI YOKSA PARTİZAN RANT İLE YOLSUZLUK ARTAR.

DENGE DENETLEME AĞI RAPORU

“Ekonomiyi demokrasi üzerinden okumak: denge denetleme sistemi olmadan refah olur mu?” raporunda denge denetleme sisteminin etkin işleyebilmesinin liyakat, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olduğu, enflasyon, işsizlik ve gelir adaletsizliğinin bunlara uyulmamasından kaynaklandığı vurgulandı.

YARGI VE YASAMA DENETİMİ OLMAZSA...

“Yargının yürütme etkisi altında siyasallaşması yolsuzlukların tesbiti ve sorumluların cezalandırılmasında aksamalara sebep olur. Yürütme ve idarenin şeffaflık, hesap verebilirlik, liyakat kaybı ile yasama tarafından denetlenmemesi de yolsuzluğu arttırıp kaynakların etkin dağıtımını olumsuz etkiler.”

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Partizan rant aktarımı yolsuzluğu arttırıyor



DDA’nın raporunda, “Bağımsız ve tarafsız yargı erki dışında bir ülkede hükümet diğer denge ve denetleme bileşenleri ile sınırlandırılmadığında da partizan rant aktarımı gibi yolsuzluk faaliyetleri artacaktır” denildi.

Denge ve Denetleme Ağı, enflasyon, gelir adaletsizliği ve işsizlik gibi Türkiye’nin bugün mücadelesini verdiği temel ekonomik sorun alanlarını iktisadi çerçevenin dışına taşıdığı; ekonomi ile denge ve denetleme sistemi arasındaki ilişkinin değerlendirildiği, “ekonomiyi demokrasi üzerinden okumak: denge denetleme sistemi olmadan refah olur mu?” başlıklı raporunu yayınladı. Denge ve denetleme sisteminin, yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki kuvvetler ayrılığını ve bu erklerin birbirlerinin güçlerini dengelediği ve denetlediği kurumsal bir mekanizma anlamına geldiği belirtilen rapora göre, bu sistemin etkin işleyebilmesi de liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı.

Dış yatırım almak hayati öneme sahip

Ekonomideki gelir adaletsizliğini arttıran, toplumsal barışı ve vatandaşların onurlu hayat sürdürmelerini olumsuz yönde etkileyen önemli bir ekonomik göstergenin işsizlik olduğu kaydedilen raporda “İç yatırımların ötesinde, küreselleşmiş bir dünyada yaşadığımız için ülkelerdeki işsizlik seviyesini belirleyen bir diğer önemli faktör bir ülkenin kendisine çekebildiği dış yatırımlar. İşte bu noktada demokratik denge ve denetleme sisteminin önemli bir bileşeni olan bağımsız ve tarafsız yargı erki ve o ülkedeki ekonomik ve siyasal istikrar seviyesi, küreselleşmiş bir ekonomik sistemde dış yatırım almak için yaşamsal öneme sahip” denildi.

Hükümet sınırlandırılmalı

DDA’nın raporunda, ancak bağımsız ve tarafsız yargı erkiyle hukukun üstünlüğü prensibinin uygulandığı bir ülkede, istihdam sağlayacak ulusal ve uluslararası yatırımcıların yapacakları yatırımların geleceğinin güvenceye alınabileceği belirtilerek, şöyle devam ediliyor: “Bağımsız ve tarafsız yargı erki dışında bir ülkede hükümet diğer denge ve denetleme bileşenleri ile sınırlandırılmadığında da partizan rant aktarımı gibi yolsuzluk faaliyetleri artacaktır. Siyasi iktidar tarafından, belli firmaların adil rekabet koşullarını sarsıcı şekilde kayırılacağını düşünen yatırımcılar da yatırım yapma konusunda tereddüt yaşayacaklardır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Hukukun üstünlüğü sağlanmalı

Yolsuzluk ve kayırmacılığın da bir ekonomide oluşturulan kaynakların etkin yeniden dağıtımını olumsuz yönde etkileyen temel faktörlerin başında geldiği belirtilen rapora, şöyle denildi: “Sağlıklı işleyen demokratik denge ve denetleme sisteminin temel bileşenleri olan hukukun üstünlüğü, yürütmeden bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kanun yapma ve yürütmeyi denetim yönünden etkin yasama erki, güçlü, kendi içerisinde şeffaf, demokratik ve hesap verebilir yerel yönetimler, özgür medya ve çoğulcu sivil toplum bir ekonomide yolsuzluk uygulamalarının asgari düzeye indirilmesi için yaşamsaldır.”

Gelir adaletsizliği kutuplaşmayı artırıyor



Bir diğer yakıcı ekonomik sorun olan gelir adaletsizliği konusunda da tespitlere yer verilen raporda, enflasyon ve işsizlikle yakından ilişkili bir ekonomik sorun olan gelir adaletsizliğini meydana getiren önemli etkenlerden birisinin de denge ve denetleme sistemi ve bu sistemi meydana getiren ilkelerin etkin şekilde uygulamaya geçirilememesi olduğu vurgulanıyor. Raporda, “Özellikle politik çıkarlar doğrultusundaki müdahaleler, kayırmacılık gibi programsız dağıtım politikaları, etkin uygulanmayan vergi politikaları ve doğrudan yabancı yatırım alma seviyesi gibi gelir adaletsizliğini arttıran nedenlerin tümü etkin işleyen demokratik denge ve denetleme sistemiyle yakından ilişkili” deniliyor. Gelir seviyesindeki artan eşitsizliklerin genel anlamda ekonomik kalkınma sorununu derinleştirirken siyasi ve toplumsal alanda da kutuplaşma seviyesini arttırdığının altı çizildi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA