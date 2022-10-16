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16 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

'Patlama oldu, basınçla 20-25 metre yerde sürükledim'

16 Ekim 2022, Pazar 03:14
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamadan yaralı kurtulan maden işçisi Kemal Berberoğlu, yaşadıklarını anlattı.

Evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede, eksi 300 kotunda büyük bir cendere yaşadığını söyledi.

Berberoğlu, patlama anında 3 kişi olduklarını belirterek, "Daha sonra kendi imkanımızla maske takıp yukarı çıktım. 3 kilometre yürüyerek temiz alana çıktım. O anda bir patlama oldu. Arkamdan bir basınçla beni 20-25 metre yerde sürükledi. O anda omzumu artık nereye vurduysam, bilmiyorum." diye konuştu.

Patlama anında yaşadıklarını aktaran Berberoğlu, şöyle devam etti:

"Kendi aramızda konuşmadık. Sadece birbirimize 'Neredesin?' diye bağırdık. Yakındık, birbirimizi bulduk, maskemizi taktık, çıktık. Tozdan önümüzü görme imkanı yoktu. Ortam toz bulutu, önümüzü hiç göremedik. Gittiğimiz yeri ayağımızla sürte sürte, elimizden tuta tuta bulduk, 100-200 metre gittikten sonra toz bulutu açılmaya başladı. O anda çok korktuk. İlk aklıma gelen çocuğumdu. 'Gittim ben' dedim, çamur topuna döndüm. Şu an durumum çok iyi."

Berberoğlu, patlamada vefat eden 41 maden işçisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

"Genel durumlarının iyi olması bizi mutlu ediyor"

Kemal Berberoğlu'nun tedavi gördüğü özel hastanenin başhekimi Sevban Karakoç, hastanelerine 2 yaralı maden işçisinin geldiğini vurgulayarak, "Bir işçimizin genel durumu iyiydi. Oksijen tedavisi uyguladık. Gerekli tedaviyi yaptık. O arkadaşımızı taburcu ettik. Kemal Berberoğlu'na da ilk tedavisini uyguladık ancak omzunda yırtığı var. Onun da tedavisi planlandı. Çok şükür genel durumlarının iyi olması bizi mutlu ediyor. Diğer taraftan büyük üzüntümüz var." diye konuştu.

Göğüs hastalıkları uzmanı doktor Emine Uysal Özfidan da hastayı takip ettiklerini ve genel durumunun iyi olduğunu kaydetti.

AA

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