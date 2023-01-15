Patronlara teşvik yağdı

Bu sene asgari ücret belirlenirken, AKP iktidarı patronları yeni teşviklerle boğdu.

Asgari ücret zamlandı, patronlara teşvikler yağdı. Patronların Ensesindeyiz İşsizlik Sigortası Fonu’nun çeşitli bahanelerle işçilerin cebinizden patronların kasasına nasıl akıtıldığını hazırladığı raporla ortaya koydu: “İşçilerin brüt giydirilmiş ücretlerinden yüzde 1 olarak kesilen ve İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılan para patronların hizmetine açıldı. Asıl amacı işçilerin işsiz kaldığı dönemde kullanılması için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu; yatırımları, istihdamı korumak veya arttırmak bahanesiyle bizim cebimizden patronların kasasına akıtılıyor. Patronlara verilen teşvikler için yaratılan kaynaklar Hazine’den ve İşsizlik Sigortası Fonu’dan sağlanmaktadır.”

İşçinin cebinden patronların cebine

“Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni Kasım 2022 – Gelir Gider Tablosu incelendiğinde bu durum açıkça gözler önüne serilmektedir. 2022 yılı Ocak – Kasım ayları arasında 78.540.606.000 TL toplam Geliri olan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sadece 11.227.794.000 TL İşsiz kalan işçilere ödenmiştir. İşsizlik Sigortasında bulunan paranın sadece yüzde 14,30’u İşsizlik parası olarak işçilere ödenmiştir. İşbaşı eğitim programı, Aktif İşgücü Programı ile Teşvik ve Destek tutarı adı altında patronlara 36.586.393.000 TL ödenmiştir. Yani fonun yüzde 46,58’i patronlara peşkeş çekilmiştir.”

İstanbul - Musa Aydın