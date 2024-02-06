Payamlı’da şükran plaketi

İzmir’in Seferihisar İlçesi Payamlı beldesinde bulunan Yeni Asya Sosyal Tesisleri’nin yapımında maddi-manevi büyük yardımları olan emekli imam Halil Çadır’a şükran plaketi verildi.

İzmirli okuyucularımız Payamlı pikniğinde buluştu

Payamlı Sosyal Tesisleri programlar için hazır

İzmir’in Seferihisar İlçesi Payamlı beldesinde bulunan Yeni Asya Sosyal Tesisleri, konumu itibariyle hem denize yakın olması, hem de Payamlı beldesinin bol oksijenli çam ve mandalin ağaçlarının komşuluğunda olması buraya gelenleri memnun ediyor.

Tesislerde aileler için bulunan suit odaların yanı sıra, Risale-i Nur programları için de odaların ve geniş salonların bulunması ilgi ve alakayı artırıyor.

Bu güzel tesislerin meydana gelmesinde başlangıçtan bu yana maddi ve manevi olarak çok emeği geçen Payamlı sakinlerinden emekli imam muhterem Halil Çadır’a Yeni Asya Gazetesi İzmir okuyucuları olarak bir şükran plaketi verilmesi uygun görüldü. Hocamızın plaketini Bahtiyar Eren kendisine takdim ederken duygulu anlar yaşandı.

Tesislerle ilgilenen Bahtiyar Eren; “Böyle güzel tesislerin kazanılması için gayret sarfeden ağabey ve kardeşlerimize de bu vesile teşekkür ediyoruz. Okuma programı ve ailecek yapılacak tatil programlarında Payamlı Sosyal Tesislerine bekliyoruz” dedi.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR