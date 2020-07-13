Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci’nin naaşı, memleketi Samsun’un Havza ilçesine getirildi.

Askerî uçakla Merzifon Havalimanı’na getirilen şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek. AA

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