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15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

15 Haziran 2020, Pazartesi 09:28
Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nda 81 hedefin imha edildiği bildirildi.

MSB: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin açıklama yapıldı.

 

Açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." bilgisi paylaşıldı. 

Harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Akar operasyona katılan pilotları tebrik etti

Pençe-Kartal Operasyonu'na, yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA’lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kartal Operasyonu'na katılan pilotlarla telsizden görüşerek harekatın başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik etti.

"Terör yuvaları yerle bir edildi"

Akar, operasyona ilişkin yaptığı açıklamda, "Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemize, milletimize, üs bölgelerimize saldırı planlayan terör yuvaları, teröristlerin başlarına yıkıldı." dedi.

AA

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