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20 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Pençe-Kılıç Hava Harekatı Bakan Akar'dan açıklama

20 Kasım 2022, Pazar 09:00
Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kılıç Hava Harekatıyla ilgili, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz." dedi.

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Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu Pençe Kılıç Harekatı'nı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

 

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı.

 

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.

Harekatın icrası öncesinde Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne indi.

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın "Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.

Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra uçaklar üslerine emniyetli şekilde döndü. Bakan Akar, harekatın sonunda Pençe Kılıç'ta görev alan pilotlarla, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Merkezi'ne telsizden hitap etti.

Başarıyla tamamlanan hava harekatından dolayı personeli tebrik eden Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nı da başarıyla tamamladınız. Ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri candan kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

"Maksadımız, 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemize yönelen her türlü hain saldırının da mutlaka karşılığını vermek" diyen Akar, gece yarısından itibaren Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekatın hassas şekilde planlandığını ve başarılı bir şekilde icra edildiğini vurguladı.

 "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi bu harekatın da hem planlama hem icrasında masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri alarak buna uygun harekatı icra ettiklerini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Bunları yakından takip ettik. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna muktediriz. Şehitlerimizin, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast edenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz."

Akar, mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışı ile devam ettiğini belirtti.

Harekata katılan pilotlar Bakan Akar'ın sözlerinin ardından telsizden, "Bizler olduğumuz sürece, Türk hava sahası ve Türkiye sınırları her zaman emniyette olacaktır." ifadelerini kullandı.

Akar da pilotları bir kez daha tebrik ederek "emniyetli uçuş" temennisinde bulundu.

AA

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