Pençe Kilit bölgesinde 4 şehit asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 4 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB, tarafından şu açıklama yapıldı: “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Uzm. Çvş. Eyyüp Uğurlu, P. Söz. Er Mehmet Demir ve P. Söz. Er Hakan Köroğlu şehit olmuş; iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhâl hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.” AA

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