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13 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu

13 Ocak 2024, Cumartesi 11:35
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit asker sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Piyade Uzman Çavuş Sayın'ın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın (29) şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un Niğde'deki ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Batur'un (23) Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi.

İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehit iki askerin Kahramanmaraş'taki ailelerine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailelerine ulaştırıldı.

Şehit Özdemir'in şehadet haberini Dulkadiroğlu ilçesindeki ailesine Kaymakam Fatih Çelikkaya, Şehit Gülmez'in şehadet haberini de Göksun ilçesindeki ailesine Kaymakam Ömer Faruk Duman verdi.

Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı.

Şehit ailelerinin yaşadıkları mahallelere Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Delen'in (31) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Zeynep ve baba Bayram Delen ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Atar'ın İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, aile üyelerine şehadet haberini verdi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vali Muammer Erol, yayınladığı başsağlığı mesajında, "İkizce ilçemizin Bolluk Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Köroğlu'nun Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, şehidin ailesine şehadet haberini verdi.

Köroğlu'nun arkadaşları tarafından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Üç kız kardeşi bulunan şehidin bekar olduğu, kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008'de Beytüşşebap'ta şehit düştüğü öğrenildi.

Şehit Ahmet Köroğlu'nun cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verilecek.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine şehadet haberi verildi

Şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evine gelen yetkililer, baba Nazif ve anne Ferah Evcin'e şehadet haberini verdi.

İstihkam Sözleşmeli Er Evcin'in babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin bekar ve ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

AA

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