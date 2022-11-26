Pençe Kilit Harekatı bölgesinden acı haberler

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden bir gecede üç şehit haberi geldi.

MSB’den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit olurken üç askerin yaralandığı belirtildi. Yaralananlardan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal(21) da şehit düştü. Öte yandan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız da Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit oldu. Acı haber, Samsun Valiliği’nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Samsun Valisi Zülkif Dağlı da yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Vezirköprülü kahraman hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim” dedi. Haber Merkezi

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