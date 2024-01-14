Pençe-Kilit soruları hala cevapsız

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından CHP MYK “22-23 Aralık 2023’te yaşanan saldırıların ardından sorduğumuz sorular hala yanıtlanmamış” açıklaması yaptı.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Kuzey Irak’tan gelen şehit haberlerinden sonra olağanüstü olarak CHP Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantı devam ederken bildiri yayınlandı. CHP MYK’dan yayınlanan bildiri şöyle: “Ülke olarak dün akşam Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinden gelen şehit haberleri ile yine kahrolduk. 22-23 Aralık 2023 geceleri PKK terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan 12 evladımızın acısı milletimizin yüreğinde çok tazeyken, bir başka saldırıda 9 askerimizi şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. PKK terör örgütünü ve terörist saldırılarını lanetliyoruz. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacaktır!”

Zafiyet var mı?

“22-23 Aralık 2023’te yaşanan saldırıların ardından sorduğumuz sorular hala yanıtlanmamış, iktidar sorumluluğunu yerine getirmemiş, önlem almamış, kara haberlerin gelmesini engelleyememiştir” ifadeleri kullanılan bildiride şunlar soruldu: “-20 aydır süren Pençe-Kilit harekatının siyasi ve askeri hedefleri, bu hedeflere ulaşılma durumu nedir? -Bölgede teröristlerin faaliyetlerine ilişkin istihbarat temininde zafiyet var mıdır? -Teröristlerin saldırıları, üs bölgelerinin mevsimsel koşullara karşı yeterli korumaya ve gerekli tahkimata sahip olmaması sebebiyle mi önlenemiyor? -İnsansız hava araçlarının mevsimsel koşullar nedeniyle uçamadığı durumlarda gözetleme zafiyetini giderecek ilave tedbirler alınıyor mu? -Üs bölgelerinin termal kamera vb. gözetleme sistemleri nicelik ve nitelik olarak yeterli mi? Yetersizse neden hızla giderilmiyor? -Özellikle ‘altın saat’ olarak tabir edilen süre içinde sağlık desteği ve tıbbi müdahale için imkân ve kabiliyetler yeterli mi? Askeri sağlık sisteminin ilga edilmesinin bu zafiyetteki payı nedir?”

Meclis bu gündemle toplanmalı

Bildiride şunlar söylendi: “Milletimizin, bir vatan evladını daha yitirmeye tahammülü kalmamıştır. Hain saldırıların neden engellenemediği konusunun açıklığa kavuşturulmaması şehitlerimizin anısına saygısızlık, ülkemiz için ise bir milli güvenlik sorunudur. AKP iktidarında terk edilmiş olsa da önemli devlet politikalarının belirlenişi ile takip edilişi sürecinde düzenli olarak ve böylesi yakıcı olaylarda acilen, başta ana muhalefet partisi olmak üzere siyasi partilerin yürütme tarafından bilgilendirilmesi bir devlet geleneğidir. Bugünden başlayarak, bu uygulamaya geri dönülmelidir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu gündemle toplanması ve milletimizin bilgilendirilmesi çağrımızı yineliyoruz.”

Ankara - Anka