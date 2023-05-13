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13 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Pençe-Kilit’te bir şehit daha

13 Mayıs 2023, Cumartesi 23:19
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), önceki gün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük’ün şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), önceki gün Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük’ün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olduğunu bildirdi. MSB, tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Mayıs 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Muhammed Küçük şehit olmuştur. Bölücü terör örgütünce yapılan tacize derhal karşılık verilmiş ve ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

Ankara - anka

 

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