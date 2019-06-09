Pentagon mektubu ne anlama geliyor?

Gazeteci Murat Yetkin, Pentagon mektubunu yorumladı: ABD, Türkiye’ye süre vermekle kalmıyor, askerÎ ve ekonomik tehditte bulunuyor.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderilen mektubu değerlendiren gazeteci-yazar Murat Yetkin, “Türkiye’yi ‘Benimle misin Rusya ile mi?’ sorusuyla da muhatap bırakıyor ve ağır ekonomik yaptırım tehdidi savuruyor” dedi. Murat Yertkin’e göre, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından 6 Haziran’da Millî Savuma Bakanı Hulusi Akar’a gönderilen ve gündeme bomba gibi düşen mektup, yalnızca ABD’de eğitim gören Türk F-35 pilotlarının 31 Temmuz’a kadar geri döneceğini ve Rus S-400 füzelerinin alımı durdurulmazsa eğitim için yeni pilot kabul edilmeyeceğini söylemekle, yani Türkiye’ye süre vermekle sınırlı kalmıyor. Yetkin, kişisel blogunda yayımlanan yazısında, “Akar’ın Shanahan’a 6 Nisan’da yazdığı ve F-35 satışının S-400’ler nedeniyle durdurulamayacağını belirttiği mektuba cevaben gönderilen 6 Haziran mektubu, Türkiye’ye karşı askerî ve ekonomik yaptırım tehdidini yazıya döken ağır ifadelerin yanı sıra, Türkiye’nin bu nedenle ayrıca Rusya’ya ‘aşırı-bağımlı’ hale geleceği iddiasını da içeriyor” dedi.

‘Johnson Mektubu’na benzetti

Murat Yetkin, Shanahan’ın mektubunu, dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson’un 1964’te Başbakan İsmet İnönü’ye yazdığı mektuba benzetti. Söz konusu mektup, Türkiye’yi Kıbrıs’a müdahil olursa silâh ambargosuyla ve NATO’dan tecritle tehdit ediyordu. İnönü o mektuba, “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır” cevabını vermişti. Soğuk Savaş atmosferi içinde Sovyet yönetimiyle yakınlaşmayı ima eden bu çıkış sonrası ABD ile ilişkiler farklı bir rotaya girmişti. İlk olarak Foreign Policy dergisinde yer alan mektubun tam metnini de paylaşan Yetkin, zamanlamaya dikkat çekerek, “Shanahan’ın mektubu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 29 Mayıs’ta yaptığı telefon görüşmesi ardından, Türkiye’nin S-400 ve F-35’lerin birlikte çalışmasının NATO savunmasına zarar verip vermediğini araştırmak için ‘çalışma grubu’ kurulması teklifini kabul ettiği haberlerinden bir hafta sonra gönderildi” diye yazdı.

Mektup hem Erdoğan’a hem Trump’a hitap ediyor

Bu durumun iki şekilde yorumlanabileceğini belirten Murat Yetkin şöyle açıkladı: “Birincisi, Beyaz Saray ile Pentagon’un Beştepe ile ‘iyi polis–kötü polis’ oynadığı yorumu olabilir. Malûm, Trump ile Erdoğan’ın 28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka şehrinde toplanacak G20 liderler zirvesi çerçevesinde görüşme ihtimali var. İkinci yorum ise, Pentagon’un, yani Amerikan askeriyesinin Başkan Trump’a bu işin kendisi ve Erdoğan arasında hep sözü edilen ‘şahsi bağların’ ötesinde, ABD’nin küresel egemenlik oyununun parçası olduğu ve bu konuda (her iki partinin ortak tavır aldığı) Kongre ve askeriyenin iradesine karşı karar alamayacağını hatırlatması olarak da yorumlanabilir. Bu durumda mektup hem Savunma Bakanı Akar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hem de dolaylı olarak Başkan Trump’a hitap ediyor olabilir.”

‘Benimle misin Rusya ile mi?’

Mektubun Türkiye’yi “Benimle misin Rusya ile mi?” sorusuyla da muhatap bıraktığını ve ağır ekonomik yaptırım tehdidi savurduğunu belirten Yetkin, aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rostec tarafından yapılan açıklamalara dikkat çekti. Yetkin, şu ifadeleri kullandı; “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Türkiye’yi bu konuda köşeye sıkıştırdığı anlaşılıyor. Amerikalı yetkililerin mektubu ‘Foreign Policy’ dergisine sızdırmasından hemen sonra, 7 Haziran’da St Petersburg uluslar arası ekonomi forumunda konuşan Putin, Erdoğan’ın ‘delikanlı gibi’ ülkesinin bağımsızlığını korumaya çalıştığını söyledi. Yine aynı gün S-400’lerin üreticisi olan Rusya’nın devlet savunma sanayi şirketlerinden Rostec Genel Müdürü Sergey Chemezov, Türk askerlerinin S-400 eğitiminin tamamlandığını ve teslimatın iki ay içinde yapılacağını açıkladı; yani Shanahan’ın verdiği 31 Temmuz tarihinden önce. Bu hamle ile Moskova, S-400 satışının yalnızca bir NATO üyesine silah satarak Vaşington’dan pazar kapmakla sınırlı olmadığını, Türkiye üzerinden NATO ittifakını çatlatmayı amaçladığını da göstermiş oluyor.”

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ABD’den Türkiye’ye F- 35 resti

ABD, ülkede F-35 savaş uçağı eğitimi alan Türk pilotlara yenilerinin eklenmemesini kararlaştırdı. Halen eğitim gören pilotlardan da 31 Temmuz’da ABD’yi terk etmeleri istenecek ve Türkiye F-35 tedarik programından çıkarılacak. Reuters haber ajansı Cuma günü Amerikalı yetkililere dayandırdığı özel haberinde, Ankara’nın Rusya’dan almak üzere anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemi konusunda geri adım atmaması üzerine ABD’nin de yeni pilot eğitimlerini durdurma kararı aldığını bildirmişti. Amerikan Foreign Policy (FP) dergisi de, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) kararının şu an eğitim gören pilotları da kapsadığını, bütün eğitim programlarının 31 Temmuz itibarıyla durdurulacağını ve ülkede eğitim gören Türk pilotlardan ABD’yi terk etmelerinin isteneceğini yazdı. Anadolu Ajansı (AA), Pentagon yetkililerinin Foreign Policy’nin haberini teyit ettiklerini ve konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını belirttiklerini bildirdi. BBC’nin haberine göre Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı dört pilot, iki eğitmen pilot ve 20 yer hizmet ekibi F-35 eğitimi alıyor.