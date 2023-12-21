Perakende Yasası değiştirilmeli

Fiyatların düşmesi ve esnafın ayakta kalması için Perakende Yasası’nın vakit kaybedilmeden değiştirilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

“Perakende Yasası’nda yapılacak düzenlemelerin gecikmesi piyasada zincirlerin çoğalmasına, esnaf ve sanatkârların yani aktör sayısının azalmasına ve fiyat kontrolünün zorlaşmasına sebep oluyor. Bakanlıkların yaptıkları denetimler ve kontroller olsa da neticede 10-15 bini bulan mağaza sayısıyla mücadele etmek çok zor. Dolayısıyla alınan ekonomik tedbirler ve enflasyonu düşürme çalışmaları heder oluyor. Fiyatlarda vatandaş rahatladığını söylemek mümkün değil. Çünkü fiyat birlikteliği yapan büyük zincirler piyasayı belirliyor. Dolaysıyla rekabete edecek bakkalı, manavı kalmayınca piyasada tek hâkimiyet oluyor” dedi. Ankara-Adnan Solmaz

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