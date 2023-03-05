Perde duvar sistemi eksik

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Güler, Maraş ve Adıyaman’daki incelemeleriyle ilgili değerlendirme yaptı.

Prof. Dr. Güler, binaların dayanıklılığını arttıran ve göçme engelleyen perde duvar sisteminin eksik olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Güler, “Yeterli oranda betonarme perde duvar kullanılmamış” dedi. Prof.Dr. Güler, binaların dayanıklılığını artıran ve göçmesini engelleyen ‘perde duvar’ sisteminin eksikliğinin altını çizerek TOKİ’nin inşa ettiği, düşey taşıyıcıları sadece perdelerden oluşan tünel kalıp sistem binalarda bu nedenle hasar meydana gelmediğine dikkat çekti. Haber Merkezi

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