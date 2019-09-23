Perinçek: 2014’ten beri Türkiye’yi Erdoğan yönetmiyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda gündeme dair soruları cevapladı.

Kendisine yöneltilen “Cumhur İttifakı’nın gayri resmi üyesi diyebilir miyiz Vatan Partisi’ne?” sorusu üzerine Perinçek, “O ittifakın üyesi değiliz ama Vatan Partisi programıyla, stratejisiyle Türkiye’nin sorunlarını çözdüğü için hükümetler Vatan Partisi’nin arkasından geliyor. 2014 sonrasının sürecini şöyle tanımlayabiliriz: “2014’ten bu yana Tayyip Erdoğan Türkiye’yi yönetmiyor. Türkiye Tayyip Erdoğan’ı yönetiyor” dedi. Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Türkiye’den kastının ne olduğunun sorusuna ise, “Ordu, polis, sanayici, işçi, çiftçi, Vatan Partisi, esnaf…” cevabını verdi.

Okunma Sayısı: 260

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.