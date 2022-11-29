Peşkeş çekmek yerine koruma görevini yapın

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Balıkesir’de tarım arazilerinin üzerine kurulması planlanan ve iptaline ilişkin dava süreci devam eden Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’yle ilgili “O arazinin yerine yine Bandırma’da 8 bin dönüm sera çiftlikleri kurduk. 10 bin kişiye istihdam sağladık” açıklamasına tepki gösterdi.

Suiçmez, “Yargı süreci devam eden Balıkesir Bandırma OSB alanı dahil, ülkemizin her yerindeki üretim alanlarını imar planları, sanayi, maden, enerji, eko turizm dahil yalnızca çıkarlarını düşünen şirketlerin kullanımına açan kararlara karşı ‘Anayasaya ve kanuna aykırı kararlar alan ve asli görevini yerine getirmeyen’ Tarım ve Orman Bakanı’nı uyarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi, toprakları ve tarımsal üretim alanlarını koruma konusunda anayasal ve yasal görevlerini yapmaya; tarım alanlarını birilerine peşkeş çekme yerine, asli görevi olan toprakları ve tarım arazilerini koruma görevini yapmaya davet ediyoruz” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 157

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.