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22 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (asm) hakarete bir suç duyurusu da Diyanet'ten

22 Aralık 2022, Perşembe 17:16
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- hakaret ettiği öne sürülen öğretim üyesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Erbaş, sosyal medya hesabından, "Bir öğretim üyesi Alemlere Rahmet Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'e, bir gazeteci ise Ümmetin en şereflileri Kur'an hafızlarına hakaret etmiş. Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz." açıklamasını yaptı. (AA)

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Tepkiler artarak devam ediyor

Kainatın Güneşi Hazreti Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- dünya ve ahireti aydınlatan İnsaniyet-i Kübra olan İslamiyeti temsil eden kainat çapındaki nuruna gözlerini kapayan ve kendi karanlığında bocalayanların karanlık, sinsi ve alçakça iftira ve hakaretleri Türkiye genelinde çok büyük tepkiye karşılandı. Böylesine büyük saygısızlık ve insafsızlığa çok sayıda gösteri, protesto, bildiri ve suç duyurusuyla tepkiler artarak devam ediyor.

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Gündemde yer alan konularla ilgili doğru bilgileri okumak için tıklayınız:

Kur’ân’da evlilik yaşı
Hz. Aişe’nin evlilik yaşı -1 - Ömer Örtlek
Hz. Aişe’nin evlilik yaşı - 2 - Ömer Örtlek
Çocuklar masum ve nâziktir; İncitmekten titrenmelidir! - Prof. Dr. İlyas Üzüm
Çocuğun hukuku korunmalıdır! - Süleyman KÖSMENE

AA

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  • Toygar

    22.12.2022 18:02:21

    Bir de bu olumsuz tavır, söylem ve hareketlerin niçin yapıldığının ve "sevdiğini söyleyenler" tarafında vebalinin olup olmadığının iç muhasebesinin yapılması gerekiyor! Kuru kuruya "tanımaya çalışsaydınız, severdiniz" le olmuyor bu tebliğ. Ef'al ile izhar gerekiyor!

Risale-i Nur Külliyatı

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