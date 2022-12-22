Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (asm) hakarete bir suç duyurusu da Diyanet'ten

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- hakaret ettiği öne sürülen öğretim üyesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Erbaş, sosyal medya hesabından, "Bir öğretim üyesi Alemlere Rahmet Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'e, bir gazeteci ise Ümmetin en şereflileri Kur'an hafızlarına hakaret etmiş. Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz." açıklamasını yaptı. (AA)

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Tepkiler artarak devam ediyor

Kainatın Güneşi Hazreti Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- dünya ve ahireti aydınlatan İnsaniyet-i Kübra olan İslamiyeti temsil eden kainat çapındaki nuruna gözlerini kapayan ve kendi karanlığında bocalayanların karanlık, sinsi ve alçakça iftira ve hakaretleri Türkiye genelinde çok büyük tepkiye karşılandı. Böylesine büyük saygısızlık ve insafsızlığa çok sayıda gösteri, protesto, bildiri ve suç duyurusuyla tepkiler artarak devam ediyor.

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