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14 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

'Piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayabiliriz'

14 Nisan 2020, Salı 19:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Türkiye'deki son gelişmeleri aktardığı bilgilendirme toplantısında açıklamalar yapıyor.

Bakan Koca, konuşmasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ile ilgili, Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini belirtti.

"Genel tarama doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil." ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Biz, nokta atışı yaparak ilerliyoruz." dedi.

Koca, "Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip; salgının önünü kesmenin yolu bu." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun somut işaretidir." ifadelerini kullandı.

"Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir"

"Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir." bilgisini veren Koca, "Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır." dedi.

Bakan Koca, "Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır."  ifadelerini kullanarak, Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısının 4 bin 600 olduğunu kaydetti.

"Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62"

Son 24 saatteki vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının 107, toplam vefat sayısının ise 1403 olduğunu açıklayan Bakan Koca, "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e ulaştı. Toplam 4 bin 799 hasta taburcu edildi." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka artış hızının azaldığını, pik yapmaya doğru gittiğini belirtti.

Bakan Koca, "Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Aşı çalışmaları

Aşı çalışmaları ile ilgili olarak, Bakan Koca, "Gerektiğinde birçok ülkeyle aşı çalışması yapabiliriz ama klinik uygulama noktasında kendi çalışmalarımızı daha önemli görüyoruz." dedi.

"İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı şu an yüzde 59,5"

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı şu an yüzde 59,5, yüzde 90'lara ulaşmış değil." bilgisini verdi.

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Türkiye'deki güncel durum

Bakan Koca 'Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu ''Vaka sayısı artış hızı, test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde. Şifa bulan hasta sayısı giderek büyüme gösteriyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seyrediyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.'' açıklamalarıyla paylaştı.

 

AA

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