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Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu

23 Eylül 2022, Cuma 19:15
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erkuş'un bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir taziye mesajı yayımlayarak, şehit Erkuş'a Allah'tan rahmet diledi.

Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Askeri yetkililer, şehidin merkez Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Altuncu Sokak'taki evine giderek baba Niyazi ve anne Suna Erkuş'a acı haberi verdi.

Şehidin yaşadığı evin sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sokakta taziye çadırı kurdu. Şehidin nişanlı olduğu öğrenildi.

Şehit Erkuş'un cenaze töreninin yarın Malatya Şehir Mezarlığında yapılacağı ve şehitlikte defnedileceği öğrenildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin de yayınladığı taziye mesajında, "Şehidimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

AA

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