Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yıldız'ın kurtarılamadığı belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı. AA

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