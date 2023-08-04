Piyasa gerçekleri üzerinden zam yapılmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin “Kamu işvereni, 14 Ağustos’ta sunacağı teklifte Memur-Sen’in öngörülerini dikkate alarak, enflasyon hedefleri üzerinden değil piyasa gerçekleri üzerinden teklifle gelmelidir” dedi.

Yalçın, açıklanan enflasyon ise kaygılandırdığını ifade etti. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9,49, yıllık enflasyonu ise yüzde 47,83 olarak açıklandığını hatırlattı. Merkez Bankasının enflasyon tahminini 2023 yılı için yüzde 58’e, 2024 yılı için ise yüzde 33’e güncellediğine işaret eden Yalçın, Memur-Sen’in ekonomik verilere ve piyasa gerçeklerine dair analizi, öngörüsü ve değerlendirmesi ile oluşturulan 7. Dönem Toplu Sözleşme teklifinin “haklı ve makul teklif” gerçeğini doğruladığını söyledi. Ankara - Adnan Solmaz

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