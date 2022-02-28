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Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Piyasalar gergin

28 Şubat 2022, Pazartesi 17:00
Dolar/TL, Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılacağına dair haberler sonrasında yeniden 14 seviyesinin üzerine çıktı.

Küresel piyasalarda doların kuvvetlenmesi de dolar kurundaki yükselişte etkili oldu. Dolar/TL geçen hafta 13,78 seviyesine kadar geriledikten sonra yeni haftaya yüzde 2’den fazla yükselerek 14,10 civarında başladı. Altın fiyatları geçen haftanın son gününü düşüşle kapattıktan sonra yeni haftaya yüzde 1’den fazla yükselişle başladı. Artı Gerçek’in haberine göre, gram altın da küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle yeniden 850 TL üzerini gördü.

Haber Merkezi

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