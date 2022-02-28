Piyasalar gergin

Dolar/TL, Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılacağına dair haberler sonrasında yeniden 14 seviyesinin üzerine çıktı.

Küresel piyasalarda doların kuvvetlenmesi de dolar kurundaki yükselişte etkili oldu. Dolar/TL geçen hafta 13,78 seviyesine kadar geriledikten sonra yeni haftaya yüzde 2’den fazla yükselerek 14,10 civarında başladı. Altın fiyatları geçen haftanın son gününü düşüşle kapattıktan sonra yeni haftaya yüzde 1’den fazla yükselişle başladı. Artı Gerçek’in haberine göre, gram altın da küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle yeniden 850 TL üzerini gördü. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 205

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.