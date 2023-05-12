Piyasalar, Kılıçdaroğlu ihitmalini fiyatlıyor

Seçimlere az bir süre kala piyasalardaki hareketlilik arttı. Türkiye’nin risk priminde düşüş yaşanırken borsa yükseldi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesinin ardından Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksindeki yükseliş günlük yüzde 5,5’e çıktı. Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 9’u aştı. Ekonomistlere ve analistlere göre bunun sebebi piyasaların Millet İttifakı ve ittifakın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanma ihtimalini fiyatlaması. BBC Türkçe’nin haberine göre, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, “Piyasalar, Millet İttifakı’nın kazanacağını fiyatlamaya başladı, hem de ciddi bir miktarda. Bazı hisse senetlerinde, özellikle hükümetin karşı olduklarında, geçen haftadan beri yükselmenin olması bu anlamda önemli” yorumunda bulunuyor. Gelişmekte olan piyasalar uzmanı Timothy Ash de piyasalardaki hareketi, Kılıçdaroğlu’nun kazanması ve piyasa yanlısı reform senaryolarının fiyatlanmasına bağlayan isimlerden.

Haber Merkezi

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Ruslar elini Türkiye’den çeksin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Deep-fake’a ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, açıklamasını hem Türkçe hem Rusça paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti: “Sevgili Rus dostlarımız. Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

Ankara - Anka