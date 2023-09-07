PKK insanlığa büyük tehdit

Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca gündeme ilişkin bilgi verildi.

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, “Deyrizor’da yaşananlar PKK/YPG konusunda ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi. PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor” ifadeleri yer aldı. AA

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