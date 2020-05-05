"PKK'lı sayısı 500'ün altına düştü"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'ya yeni katılımın, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığında düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler, siber suçlar ve kadına şiddet konularında bilgilendirme yaptı.

Çataklı, 2020'nin üzücü hadiselerin ve kayıpların arka arkaya yaşandığı bir yıl olduğunu dile getirerek bu dönemde depremden çığ felaketine, İdlib'de şehit düşen askerlerden uçak kazasına kadar yürek yakan gelişmelerin yaşandığını hatırlattı.

Dengeleri değiştiren, acılara sebep olan, gündemi altüst eden ve geleceği yeniden şekillendireceği anlaşılan yeni tip koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Çatak, Türkiye'nin, virüsle mücadelede aldığı erken tedbirler sayesinde dünya genelinde kabul gören bir başarıyı yakaladığını vurguladı.

Koronavirüsle mücadele sürecini "kamu düzeninin korunması", "sağlık sisteminin ayakta kalması", "tedarik zincirinin aksamaması" ve "sosyal izolasyon" prensipleri üzerinde yürüttüklerini anlatan Çataklı, insanların yeme içme, güvenlik, tıbbi ihtiyaçları ile bunlara ait üretimin devam edilmesini gözetmek durumunda olduklarını ifade etti.

Bu nedenle kestirmeci bir akılla meseleye tek yönden bakıp tedbirleri buna göre şekillendirmediklerini belirten Çataklı, toplum hayatının tamamına odaklanarak meseleyi ele aldıklarını kaydetti.

Virüsle mücadelede alınan önlemlerin ve ortaya konulan fedakarlığın olumlu sonuçlar verdiğini de vurgulayan Çataklı, "Lütfen bu rakamlar bizi bir rehavete ve dikkatsizliğe sürüklemesin. Biraz daha sabırla bu meseleyi kalıcı olarak yenmek varken tekrar başa dönmeyelim. Aziz milletimizin ferasetine güveniyoruz, pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi inşallah bu meseleyi de hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Terörle mücadele

Virüsle mücadeleye rağmen terörle mücadele başta olmak üzere göç yönetimi, düzensiz göçle mücadele, trafik kazalarının önlenmesi, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele, asayişin sağlanması için çalışmaların artarak devam ettiğini söyleyen Çataklı, bu alanlarda herhangi bir sebeple gevşekliğe izin vermelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Bakanlığın güçlü personel yapısının, bu zorlu süreçteki en önemli avantajlarından biri olduğunu belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"Özverili çalışmalarından dolayı, özellikle virüs tehdidi altında dahi görevlerinin başında olan ve hiçbir güvenlik zafiyetine müsaade etmeyen, virüs tedbirlerinin uygulanması sorumluluğunu da üstlenen tüm personelimize bu vesileyle şükranlarımı sunmak isterim. Terörle mücadelemizde, PKK'ya karşı yürüttüğümüz operasyonlarımız kesintisiz devam etmektedir. Kıran operasyonlarından sonra başlattığımız Kapan operasyonlarımız da yeni fazlar eklenmek suretiyle devam etmektedir. Bitlis'te 2 jandarmamızın şehadet haberi, bir ateş olarak içimize düşmüştür ancak Türkiye eski Türkiye değildir ve hiçbir terör eylemi, yapanın yanına kar kalmamaktadır. İnşallah bunların sorumluları da en kısa zamanda cezalarını bulacaktır. Şunun altını ısrarla çizmek isterim ki virüs salgını nedeniyle terör örgütlerinin takibinde, bunları bitirme kararlılığımızda herhangi bir değişim söz konusu değildir. Bu durum, rakamlardan da anlaşılmaktadır."

"37 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı 8 bin 163, şehirlerde ise 252 operasyon yapıldığı bilgisini veren Çataklı, bu operasyonlarda 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Bunların 11'inin ölü, 22'sinin sağ ya da yaralı ele geçirildiğini, 4'ünün de teslim olduğunu bildiren Çataklı, bu teröristlerden 34'ünün PKK/KCK, 3'ü DEAŞ-HTŞ terör örgütü mensubu olduklarını açıkladı.

Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 408 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını belirten Çataklı, şöyle devam etti:

"Operasyonlar sonucunda 96 sığınak kullanılamaz hale getirildi. 41'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah, 51 mayın/EYP, 79 el bombası, 604 kilogram patlayıcı madde, 20 bin 924 muhtelif mühimmat ele geçirildi. 8 Ocak'ta başlayan Kapan operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim, 8 bin 200 personel ile devam ediyoruz. Bu kapsamda 16 terörist etkisiz hale getirildi ve 48 iş birlikçi ise yakalandı. 505 mağara/sığınak imha edildi, 67'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 90 silah, 33 bin 492 mühimmat, 121 EYP, 1 ton 497 kilogram patlayıcı madde, 138 el bombası, çok miktarda gıda, yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 döneminde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine sonbahar-kış operasyonları kapsamında 29 ilde 7 bin 732 operasyon planlandı, bunların tamamı gerçekleştirildi. Toplamda 7 bin 852 operasyon icra edildi. Bu operasyonlarda da 623 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 124'ü ölü, 327'si sağ ele geçirildi, 172'si teslim oldu. 704 sığınak imha edildi. 341 uzun namlulu silah, 66 roketatar ile çok miktarda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İlkbahar-yaz döneminde 15 Nisan-1 Ekim 2020'de tüm barınma alanlarına yönelik 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmıştır ve bunların icrasına başlandı."

"PKK'lı sayısı 500'ün altına düştü"

Operasyonların önemli başarılarla sonuçlandığına dikkati çeken Çataklı, "Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir.

Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalış anlamına gelmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Uyuşturucu ile mücadele

Terörle mücadelenin yanı sıra uyuşturucu konusunda da önemli operasyonlar gerçekleştirdiklerini, uyuşturucunun terörün ana finansman kaynağı olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 5 bin 179 operasyonda 7 bin 703 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 648'inin tutuklandığını bildirdi.

Çataklı, operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Kolluk güçlerinin Vefa Sosyal Destek Gruplarında ağır iş yükü sırtlanmalarına rağmen asayiş görevlerinde de mevcut başarılarını sürdürdüklerini aktaran Çataklı, "Asayiş verileri açısından 2019 ve 2020 yıllarının nisan ayları değerlendirildiğinde, evden hırsızlık olayları Ankara'da günlük 164'ten yüzde 76 azalışla 40'a, İstanbul'da 1256'dan yüzde 64 azalışla 449'a, İzmir'de 217'den yüzde 56 azalışla 96'ya düşürülmüştür. Nisanda ülke genelinde Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması 3-4-5 olmak üzere ülke genelinde birimlerimiz tarafından müşterek olarak 3 güven huzur uygulaması yapıldı. Bu uygulamalarda, 904 bin 281 kişi kontrol edildi, 1079 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 714 bin 695 araç kontrol edildi, 14 bin 389 araca yasal işlem yapıldı.328 bin 315 umuma açık yer denetlendi, 5 bin 225'ine işlem yapıldı." bilgisini aktardı.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince gündeme gelen aile içi şiddet konusuna da değinen Çataklı, bu konuda 1 Ocak 2020'de bakanlık olarak yayınladıkları genelgenin yanı sıra bir dizi önlem aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda il düzeyinde bulunan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinin" ilçelerde de kurulmasıyla 1005 büro amirliğinin aile içi ve kadına şiddete karşı mücadele verdiğini anlatan Çataklı, bu önlemlerin ardından aile içi ve kadına şiddet olaylarında azalma görüldüğüne dikkati çekti.

Ayrıca uzaktan eğitim modeliyle aile içi ve kadına yönelik şiddet eğitimlerinin de devam ettiğini belirten Çataklı, şöyle devam etti:

"1 Kasım 2019-1 Mayıs 2020 arasında 111 bin 62 kolluk personeline eğitim verildi. Böylece kolluk personelimiz bu konuda daha bilinçli ve disiplinli hareket etmeye başladı. Kadına karşı işlenen suçlara yönelik soruşturmalar, daha önceleri polis merkezlerindeki görevli personel tarafından yürütülürken, ocak ayı itibarıyla yeni kurulan birimlerimizde konusunda eğitimli personel tarafından yürütülmeye başlandı. Olayların daha detaylı tasnif edilmesi ve sistemlere veri girişlerinin daha itinayla yapılması sonucunda olaylarda bir diğer ifade ile müracaatlarda sayıca artış olduğu gözükse de şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler daha etkin şekilde alınmaktadır.

Bu kapsamda özellikle koronavirüs tedbirlerinin başladığı 11 Mart ile 1 Mayıs arasındaki veriler ile ilk 4 ayın verileri dikkat çekmektedir. Kadına karşı şiddet olaylarında 19 Ocak-10 Mart 2020 arasında 35 bin 186 olay meydana gelmişken koronavirüs tedbirlerinin başladığı 11 Mart-1 Mayıs 2020 arasında yüzde 11 azalışla 31 bin 346 kadına karşı şiddet olayı meydana geldi. 2019'un ilk 4 ayında bu olaylar sonucu hayatını kaybeden kadın sayısı 114 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 36 azalışla 73 kadın hayatını kaybetti."

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatan Çataklı, bu vatandaşların mağdur olmaması için vefa sosyal destek gruplarının oluşturulduğunu hatırlattı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarına gelen taleplerin büyük oranda karşılandığını bildiren Çataklı, "Vefa Sosyal Destek Gruplarından 22 Mart'tan bu yana vefa iletişim merkezleri üzerinden 4 milyon 924 bin 927 talepte bulunulmuş, bu taleplerden 4 milyon 541 bin 829’u yerine getirilmiştir." diye konuştu.

Salgına karşı alınan tedbirlere uymayanlara uygulanan cezalardan da bahseden Çataklı, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 272 bin 524 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır." açıklamasını yaptı.

Bazı yerleşim bölgelerinde uygulanan karantina uygulaması hakkında da bilgi veren Çataklı, 62 ilde 390 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandığını, bugün itibarıyla 41 ilde 118 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin devam ettiğini söyledi.

İzinsiz sağlık malzemesi üretimi konusunda denetimlerin sürdüğünü, bu kapsamda 434 operasyon düzenlendiğini bildiren Çataklı, "Koronavirüs salgını ile beraber ortaya çıkan sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik kolluk kuvvetlerimiz tarafından 80 ilde, 434 operasyon yapıldı ve 584 kişiye (285 adli, 175 idari) işlem uygulandı. 7 kişi de mahkemelerce tutuklandı." bilgisini verdi.

Başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütlerinin koronavirüsle ilgili sosyal medyada olumsuz algı oluşturmaya çalıştığına dikkati çeken Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda da gerekli işlemlerin yapıldığını dile getirdi.

Sosyal medyada 7 binden fazla hesabın incelendiğini aktaran Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs özelinde çeşitli örgütler ve marjinal gruplar vasıtasıyla terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provakatif koronavirüs paylaşımı yapan toplam 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapılmış, özellikle FETÖ iltisaklı kullanıcılar tarafından dezenformasyon ve algı amaçlı olarak genel kullanıcıların ilgi ve hassasiyetlerinin istismar edildiği görülmüş, tespit edilen 1058 kullanıcıdan 496'sı yakalanmış, bunlardan 10'u tutuklanmıştır."

Yurt dışından getirilen vatandaşlar

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen vatandaşların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda yurtlarda gözetim altında tutulduklarını anlatan Çataklı, bu kişilerin yarısından fazlasının gözetim süresini doldurarak evlerine uğurlandığını belirtti.

Yurtlarda kalmaya devam eden vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığının altını çizen Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde belirlenen yurtlarda bugüne kadar 67 bin 197 vatandaşımız gözlem altına alınmış, gözlem süreleri dolan 37 bin 944 vatandaşımız tahliye edilmiş, şu an itibarıyla 29 bin 253 vatandaşımız gözlem altındadır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın iaşe, hijyen malzemesi, temizlik, ulaşım vb. ihtiyaçları da AFAD tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetler için AFAD il müdürlüklerimizden 1990 personel, 425 araç görevlendirilmiştir. Yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlarımız ve görevli personele Türk Kızılay tarafından 3 milyon 21 bin 597 öğün yemek dağıtılmıştır."

İlk 4 ayın trafik verileri

Nisan dönemine ait trafik verilerini açıklayan Çataklı, "2020 yılı nisan ayında meydana gelen 117 ölümlü trafik kazasında 142 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 457 yaralanmalı trafik kazasında 7 bin 747 kişi yaralanmış, 15 yaya can kaybı yaşanmıştır." bilgisini paylaştı.

Çataklı, bu yılın ilk 4 ayı ile 2019'un trafik verilerini şu şekilde karşılaştırdı:

"480 ölümlü trafik kazası, 2019 yılı ilk 4 ayında 506, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalış. 548 hayatını kaybeden sayısı, 2019 yılı ilk 4 ayında 596, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalış. 38 bin 748 yaralanmalı trafik kazası, 2019 yılı ilk 4 ayında 46 bin 653, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalış. 60 bin 879 yaralı, 2019 yılı ilk 4 ayında 75 bin 345, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalış."

Siber terör suçları ile mücadelede

İçişleri Bakanlığı bünyesinde siber suçlar ve terörle mücadele konularına da değinen Çataklı, koronavirüs mücadelesi sırasında da bu alanda sıkı takibin sürdürüldüğünü ifade etti.

Çataklı, "Özellikle pandemi gündeminde halkta korku ve panik oluşturmaya çalışan kişi ve gruplara karşı da sıkı bir takip içinde olduk. Bunun yanı sıra terör suçları kapsamında 2020 yılı Mart ayında, 5 bin 645 sosyal medya hesabi ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 458 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır." diye konuştu.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Nisan ayına ait düzensiz göçle mücadeleye ilişkin verileri paylaşan Çataklı, "Düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız hem karada hem denizde kesintisiz olarak devam etmektedir." dedi.

Ülkesine dönen Suriyelilerin 400 binden fazla olduğunu kaydeden İsmail Çataklı, "253’ü denizlerde olmak üzere toplam 2 bin 711 düzensiz göçmen yakalanmış, 31 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin 263'tir." bilgisini verdi.