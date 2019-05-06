PKK saldırısında ölen 2 sivil gözyaşlarıyla defnedildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde minibüsün geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu vefat eden iki kuzenin cenazesi defnedildi.

Bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra Silopi’ye dönmek üzere yola çıkan 73 D 2001 plakalı minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu vefat eden sürücü Servet ve kuzeni Diyar Bilen’in, Şırnak Devlet Hastanesindeki otopsisi tamamlandı. Aileye teslim edilen cenazeler, Türk bayrağına sarılı tabutlarla Yenişehir Mahallesi’ndeki Medine Camisi’ne getirildi. Cenazeler, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında, Kürtçe ağıtlar eşliğinde Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Defin sonrası Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, patlamada oğlu Diyar’ı kaybeden Hasan Bilen ve kardeşi Servet’i yitiren Sedat Bilen’e tabutlarına sarılan Türk bayraklarını verdi. Baba Bilen, yaptığı açıklamada, “Hepimizin başı sağ olsun. Onlar şehit oldular. Bunu yapanların Allah belasını versin. Başka ne diyebilirim” şeklinde konuştu. AA

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