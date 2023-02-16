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16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Planlama olmadan inşaata başlanmamalı

16 Şubat 2023, Perşembe 21:26
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç, depremin yıkıma uğrattığı şehirlerin yeni baştan planlanmadan konutların yapımına geçilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10’uncu gün geride kalırken, afetin yıkıma yol açtığı birçok bölgede arama kurtarmanın yerini enkaz kaldırma çalışmaları alıyor. Bölgedeki hasarın boyutunu değerlendiren uzmanlar, depremin yıkıma uğrattığı şehirlerin yeni baştan planlanmadan konutların yapımına geçilmesinin yanlış olduğu görüşünde. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç, “Özellikle Maraş, Hatay, Adıyaman ve onların ilçeleriyle alakalı bölgedeki gözlemlerime göre, yüzde 50 ila 70 arasında yıkık veya ağır hasarlı bina olduğunu söyleyebilirim. Bir defa o illerin yeniden imara hazırlanması ve yapılaşma faaliyetlerinin başlaması yani bu kentlerin tekrar bir kent olabilmesi için tabii ki bir zaman gerekiyor. Bu da ülkenin kaynaklarıyla doğru orantılı olacak” dedi.

 

Rasyonel bir açıklama değil

Yüzgeç, henüz hasar tespit çalışmalarının tamamlanmadığına da dikkat çekerek, “Daha işin hacmi belli değil. Hasar tespit çalışmalarının yüzde 30-40’larda olduğu bir durumdayız. Yapılacak konut sayısı belli değilken ‘bir yılda bitireceğim’ demek, rasyonel ve izah edilebilir bir açıklama değil. Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın ve Cumhurbaşkanı’nın da ifade ettiği Mart’ta başlanacak inşaatlar nedir, bilemiyorum. TOKİ’nin geçtiğimiz yıl içerisinde konut sorunundan kaynaklı olarak ilan ettiği projeler vardı. Onların normal prosedürü çerçevesinde plan ve projelendirme çalışmaları tamamlanmış ise o inşaatlar kastediliyor olabilir. Onlar bile deprem sonrası tekrar değerlendirilmeli. Çünkü artık özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman’da kentleri yeni baştan yapacaksınız” diye konuştu. 

Haber Merkezi

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