Plansız yapılaşmaya karşı uyarı

Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felâketinde can kayıpları artıyor.

Uzmanlar Karadeniz’de sık sık ortaya çıkan sel felâketlerinin dere yataklarında yoğun yapılaşma başta olmak üzere HES’ler, molozlar, taşocakları, çay bahçeleri için kesilen ağaçlar başta olmak üzere çok sayıda sebebi bulunduğuna dikkat çekerken, bütün bölge için âcil eylem planları hazırlanarak uygulamaya geçilmesi uyarısında bulundu. Hürriyet’in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşarı Prof. Mustafa Öztürk, 5 bin nüfuslu Bozkurt ilçesinde belediyenin doğru planlama yapacak, yeterli imar biriminin ve teknik kadrosunun olmadığı kanaatinde bulunurken, “Görüntüler ilçedeki yapılaşmanın plansız olduğuna işaret ediyor. Aşırı yağışlar, dere üzerine yapılan yanlış yerleşim, köprüler, tomruklar hepsi afeti büyüten sebepler. Su akarken birden metal köprü yıkılıp, ileride bariyer kurup suyu biriktiriyor; tomruklar depodan yayılarak suyun akışını daraltıyor ve çevreye yayılmasına sebep oluyor” dedi.

Pansuman tedavisi yapılmış olur

Afetin ardından bölgedeki bütün binaların uzmanlarca incelenerek heyelan riski taşıyanların tesbit edilip boşaltılması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, “Bunların bodrum katları, kolon ve kirişleri incelenerek hasar görüp görmedikleri âcilen tesbit edilmeli. Yukarıda HES varsa, bunlar patladı mı? Onların havuzlarındaki su da sele karışarak su yükünü arttırdı mı? Sel felâketini tetikleyen sebepler ortaya konulup çözüme gidilmedikçe pansuman tedavisi yapılmış olur. Dere yatağı betonlaştırılmış, bundan vazgeçilip dere yatakları doğal hallerine döndürülüp yeşil koridor olarak bırakılmalı” uyarısı yaptı.

Üç il afet bölgesi ilân edildi

Sel felâketinde vefat edenlerin sayısı artmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bartın, Sinop ve Kastamonu’nun “afet bölgesi” ilân edildiğini açıkladı. Afet bölgesinde 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinasının faaliyet gösterdiğini söyleyen Erdoğan, selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi’ndeki hastaların tamamının diğer hastanelere nakledildiğini ya da evlerine ulaştırıldığını açıkladı.